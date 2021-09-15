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    Karaman'daki kazada bir minibüs, 12 metre savruldu

    Yol kenarındaki yolcu minibüsüne çarpan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralanırken, minibüs de 12 metre savrularak zarar gördü.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 16:12
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    Karaman'daki kazada bir minibüs, 12 metre savruldu

    Saat 12.00 sıralarında, Karaman'daki Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde tehlikeli anlar yaşandı.

    Mevlüt Rahat yönetimindeki 70 AR 787 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan Ünver Özler'in kullandığı 70 M 0215 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

    12 METRE SAVRULDU

    Çarpmanın şiddetiyle minibüs, 12 metre savruldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mevlüt Rahat, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman daki kazada bir minibüs, 12 metre savruldu #1

    Karaman daki kazada bir minibüs, 12 metre savruldu #2

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    Karaman daki kazada bir minibüs, 12 metre savruldu #5

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