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- Karaman'daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı
Karaman'daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı
Elma seçim işinde çalışan işçi, aralarında tartışma çıkan kişi tarafından soğuk hava deposunda sırtından bıçaklandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 29.12.2021 - 16:18
- Güncelleme : 29.12.2021 - 16:22
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde soğuk hava deposunda elma seçim işinde çalışan işçilerden Afanistan uyruklu Şerşa A. ve mesai arkadaşı Osman Y. (24) tartışmaya başladı.
OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Giderek alevlenen tartışmada Osman Y., Şerşa A.'yı sırtından bıçakladı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, bıçağı kullananın kim olduğunu belirlemek için Osman Y. ve kavgaya karışan diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.