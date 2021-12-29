Karaman'daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı

Elma seçim işinde çalışan işçi, aralarında tartışma çıkan kişi tarafından soğuk hava deposunda sırtından bıçaklandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde soğuk hava deposunda elma seçim işinde çalışan işçilerden Afanistan uyruklu Şerşa A. ve mesai arkadaşı Osman Y. (24) tartışmaya başladı.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Giderek alevlenen tartışmada Osman Y., Şerşa A.'yı sırtından bıçakladı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, bıçağı kullananın kim olduğunu belirlemek için Osman Y. ve kavgaya karışan diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





















