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    Karaman'daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı

    Elma seçim işinde çalışan işçi, aralarında tartışma çıkan kişi tarafından soğuk hava deposunda sırtından bıçaklandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 16:22
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    Karaman'daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı

    Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde soğuk hava deposunda elma seçim işinde çalışan işçilerden Afanistan uyruklu Şerşa A. ve mesai arkadaşı Osman Y. (24) tartışmaya  başladı.

    OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Giderek alevlenen tartışmada Osman Y., Şerşa A.'yı sırtından bıçakladı.

    Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, bıçağı kullananın kim olduğunu belirlemek için Osman Y. ve kavgaya karışan diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Karaman daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı #1

    Karaman daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı #2

    Karaman daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı #3

    Karaman daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı #4

    Karaman daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı #5

    Karaman daki soğuk hava deposunda bıçaklı saldırı #6

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