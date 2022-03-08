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    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu

    Muş’ta 14 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ın cesedi bulundu.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 05:31
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    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu

    22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri Köprüsünden suya düşen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 14 gündür sürdürülen arama çalışmaları dün sonuç verdi.

    YAĞMUR'U 46 DALGIÇ POLİS ARADI

    Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile Konya, Ordu, Artvin, Mersin ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında görevli 46 dalgıç polis destek veriyordu.

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu #1

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Karasu ve Murat nehirlerinde kıyı, su yüzeyi ve su altından arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibi, öğleden sonra Yağmur Özkan’ın cansız bedenine ulaştı.

    Karasu Nehri’ne düştükten sonra cesedi suda sürüklenen Yağmur, Murat Nehri’nin 15. kilometresinde bulundu. Ekipler cesedi botla kıyıya getirdikten sonra, bölgede bulunan cumhuriyet savcısı tarafından ön incelemesi yapılan ceset, daha sonra Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu #2

    AİLESİ YIKILDI

    Aile fertleri ise cesedin kıyıya getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadılar. Baba Necmettin Özkan ise bugüne kadar ilgilenen herkese teşekkür ederek, "Rabbim herkesten razı olsun. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Herkes çok yakından ilgilendi. Çocuğum 14 gün sonra bulundu. Kaderinde bu yazılmıştı, bu olacaktı" ifadelerini kullandı.

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu #3

    VALİ GÜNDÜZÖZ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Muş Valisi İlker Gündüzöz ise ekiplerin günlerdir Yağmur’u bulmak için çalıştığını belirterek, "Keşke ölüsünü değil dirisini bulsaydık. Ama hiç vazgeçmedik ve nihayet bulduk. Polis, jandarma, AFAD hepsinin emeği var. Tüm çalışanlara teşekkür ederim. Kızımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Pek çok yerden ekip geldi. Özellikle emniyetimizin yoğun bir çalışması oldu. Çalışmalar hiç bırakılmadı, yoğun şekilde sürdürüldü. Teknik olarak iyi bir çalışma yapıldı. Allah rahmet eylesin, ailemize de başsağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu #4

    CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

    Yağmur Özkan’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından cenaze namazı için Son Durak Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu #5

    Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un 14 gün sonra cansız bedeni bulundu #6


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