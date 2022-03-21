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    Karasu’da kıyı, 20 metre ileri gitti

    Kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sahilin 2 kilometrelik kesiminde kıyı erozyonu meydana geldi. Dev dalgalar, son 1 ayda 20 metrelik kısımda aşınmaya neden oldu.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 16:43
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    Karasu’da kıyı, 20 metre ileri gitti

    Karadeniz'e kıyısı olan Karasu'da, dalgalar nedeniyle 2 kilometrelik plaj kısmında daha önce de oluşan erozyon devam etti.

    Dev dalgalar, son 1 ay içinde 20 metrelik kıyıyı aldı. Erozyon, sahildeki evin bahçesine kadar geldi.

    Bahçenin etrafındaki çitlerin erozyonla yok olduğu gözlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip, bölgede inceleme yaptı.

    Erozyonun olduğu bölgeye dalgaların ulaşmasını engellemek için Karasu'nun diğer bölgesinde olduğu gibi deniz içinde dalgakıranlar yapılması planlanıyor.

    2 KİLOMETRELİK ALAN AŞINDI

    Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, erozyonun yıllara yayılan durum olduğunu belirterek, dalgakıranların bulunduğu kesimde erozyon meydana gelmediğini, yaklaşık 2 kilometrelik kesimde olduğunu, bu alana da dalgakıranların yapılması gerektiğini söyledi.

    15 MİLYONA MAL OLAN PROJE TEHLİKEDE

    Nisan ayında hızlıca tahkimat yapılması gerektiğini belirten Sarı, "Altyapı Genel Müdürlüğü'nün hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekiyor. Tabi bu kış şartlarında buna bir şey yapma imkanı olacağını düşünmüyorum ama önümüzdeki nisan ayı içinde hızlıca tahkimatın yapılması gerekiyor. Aksi takdirde sahil projemizin duvarına deniz gelmek üzere. Yaklaşık 20 metre gibi bir mesafe kalmış durumda, dolayısıyla yola geliyor. Çok hızlı bir şekilde aşınma var bu sene içerisinde. Geçen sene 15 milyona mal ettiğimiz sahil projemizi bu gidişle alacaktır, yola gelecektir. Burada artık inceleme aşamasını bitirdik, faaliyete geçmesini düşünüyorum. Nisan ayı içinde burada hızlıca çalışmanın başlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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