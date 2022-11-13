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    Antalya'da yaşadıkları karavanda çıkan yangında yaralandı

    Karavan içinde yaşayan Ali Erdoğan, çamaşırlarını yıkamak için karavandan ayrıldı ve o esnada karavan içinde yangın çıktı. Yeğenin vücudunda yanıklar oluşurken itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
    • 13.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 18:56
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    Antalya'da yaşadıkları karavanda çıkan yangında yaralandı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde Ali Erdoğan, bir süredir sokakta park halinde olan bir karavan içerisinde yaşamaktaydı.

    Erdoğan, kirli çamaşırlarını yıkamak için karavandan ayrıldığı esnada park halindeki karavanda yangın meydana geldi.

    İtfaiye ekipleri olay yerine geldi

    Büyüyen alevler bütün karavanı sardı ve çıkan dumanları gören çevredekileri vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangın sırasında karavanda bulunan Erdoğan'ın yeğeni Gamze Mos, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

    Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan Gamze Mos’a ilk müdahaleyi mahalleli yaptı.

    Antalya'da yaşadıkları karavanda çıkan yangında yaralandı VİDEO

    Antalya da yaşadıkları karavanda çıkan yangında yaralandı #1

    Yaralı kadın hastaneye götürüldü

    Gamze Mos’a müdahale edilmesi ve bir kişinin ceketini vermeyi teklif etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Yaralanan Mos, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu karavan kullanılamaz hale geldi ve yangın nedeniyle park halindeki bir başka karavan da zarar gördü.

    DHA'nın haberine göre, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Antalya da yaşadıkları karavanda çıkan yangında yaralandı #2

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