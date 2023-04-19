Karaya ulaşan Karadeniz gazının ilk alevleri geceyi aydınlattı Ulusal hatta bağlanmasına sayılı günleri kalan Karadeniz doğalgazında sona yaklaşılıyor. Test için yakılan gaz geceyi aydınlatırken, alevlerin yüksekliği 15 metreyi buldu. Böylece gazın karadaki alevleri ilk kez görülmüş oldu.

DHA

Birçok alanda olduğu gibi enerjide de dışa bağımlılığı bitirmek isteyen Türkiye, bu yönde attığı adımlarla hedeflerine ulaşmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için deniz altındaki ana iletim hattına verildiğini duyurmuştu.

Karadaki ilk alevleri görüldü

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı.

Alevler 15 metreye çıktı

Doğalgazın ulusal dağıtım hattına bağlanmasında sona gelindi. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri göründü.

Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken, yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı öğrenildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’

Öte yandan Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle 20 Nisan saat 20.23’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ‘Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’ düzenlenecek.

"Azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gazın karaya ulaştırılmasına ilişkin, "Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz." dedi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle sabırla inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız."

"Allah'a çok şükür, bugünü de gördük"

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Bilgin, şunları kaydetti:

"Çok şükür bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür, bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber, Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk, bize verdiğiniz görevi tamamladık. Arz ederim."

Öte yandan, görüntülerde karaya ulaştırılan doğal gazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki dronla çekilmiş test işlemlerine de yer verildi.