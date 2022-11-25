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    Bayburt'ta mahsur kalan vatandaşa yardım gecikmedi

    Şehirler arası yolculuk yaparken aracıyla Kuşmer Yaylası'nda kara saplanarak mahsur kalan vatandaşın yardımına, AFAD ve jandarma ekipleri yetişti.
    • 25.11.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:47
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    Bayburt'ta mahsur kalan vatandaşa yardım gecikmedi

    Bayburt'tan yola çıkarak Samsun'a gitmek için yolculuk yapan M.A., Aydıntepe ilçesindeki Kuşmer Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

    Aracı kara saplanan M.A. kendi imkanları ile kurtulamayınca durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

    AFAD ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti

    Olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri M.A'nın aracını yoğun çabalar sonucunda saplandığı yerden çıkardı.

    Ekiplere teşekkür eden M.A., ekiplerin kontrolünde güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

    İHA'nın haberine göre, ekipler tipiden dolayı yolda ilerlemekte zorluk çeken M.A'ya yolu tarif ederek, Samsun'a gitmesine yardımcı oldu.

    Kuşmer Yaylası'nda kardan mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı VİDEO

    kar


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