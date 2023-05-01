Karlıova'da silikozis hastalığından 28'inci ölüm

DHA
40 yaşındaki Gökhan Dinler, 1990-2000’li yıllar arasında İstanbul'daki 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştı.
4 çocuk babası, bu işten dolayı silikozis denilen akciğer hastalığına yakalandı.
Hayatını kaybetti
Dinler, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Prof. Dr.Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.
Karlıova'da 28'inci ölüm
Talihsiz adamın ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.
Dinler’in cenazesi, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde toprağa verilecek.