Karlıova'da silikozis hastalığından 28'inci ölüm
DHA

40 yaşındaki Gökhan Dinler, 1990-2000’li yıllar arasında İstanbul'daki 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştı.

4 çocuk babası, bu işten dolayı silikozis denilen akciğer hastalığına yakalandı.

Hayatını kaybetti

Dinler, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Prof. Dr.Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

Karlıova'da 28'inci ölüm

Talihsiz adamın ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Dinler’in cenazesi, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde toprağa verilecek.