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    Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

    Kars'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.
    • 04.10.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 16:31
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    Kars'ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

    Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış, Selim ilçelerinde belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 433 bin 360 boş ve doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 3 bin 77 paket sigara ve 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

    Şüpheliler emniyete götürüldü

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan 30 şüpheli, ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Kars ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu #1

    Kars ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu #2

    Kars ta 1,5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu #3


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