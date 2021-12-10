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    Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı

    Çeşitli mahallelerde yapılan eş zamanlı operasyonlar ile yakalanan 28 kaçak göçmen ile jandarmanın arazide yakaladığı 7 kaçak göçmenin sınır dışı edileceği belirtildi.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 10:56
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    Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı

    Kars’ta, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Kentin farklı noktalarında, polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    7 GÖÇMEN ARAZİDE YAKALANDI

    Evlerde kaldıkları belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

    Jandarmanın arazide yakaladığı 7 göçmen, Kars Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı #1

    GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE GÖTÜRÜLDÜ

    Burada evrakları hazırlanan 32'si Afganistan, 2'si Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu 35 göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.

    Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı #3

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