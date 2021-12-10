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- Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı
Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı
- DHA
- 10.12.2021 - 10:49
- Güncelleme : 10.12.2021 - 10:56
Kars’ta, kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kentin farklı noktalarında, polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 GÖÇMEN ARAZİDE YAKALANDI
Evlerde kaldıkları belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmanın arazide yakaladığı 7 göçmen, Kars Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı ViDEO
GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE GÖTÜRÜLDÜ
Burada evrakları hazırlanan 32'si Afganistan, 2'si Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu 35 göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.