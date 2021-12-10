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Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı

Kars’ta, 35 kaçak göçmen yakalandı

Çeşitli mahallelerde yapılan eş zamanlı operasyonlar ile yakalanan 28 kaçak göçmen ile jandarmanın arazide yakaladığı 7 kaçak göçmenin sınır dışı edileceği belirtildi.