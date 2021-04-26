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    Kars'ta 4 kişi arasında sopalı kavga

    Kars'ta 4 kişi arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi kafasından yaralandı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:32
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    Kars'ta 4 kişi arasında sopalı kavga

    Kars Digor'da 4 kişi arasında kavga çıktı. Durak önünde çıkan kavgada tartışma büyürken, şüpheliler birbirlerine sopa ile saldırdı.

    KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

    Kavgayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.  Olay yerine geçen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaşanan kavga da iki kişi kafasından yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Öte yandan polis kavgaya karşına tarafları gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kars ta 4 kişi arasında sopalı kavga #1

    Kars ta 4 kişi arasında sopalı kavga #2

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