Kars'ta 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

İHA

Kars’ın Yusufpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 54 yaşındaki Veli Daşdelen’den üç gündür haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOLTUKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Daşdelen’i koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Daşdelen’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.