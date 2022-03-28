Kars'ta 6 araç, tipide mahsur kaldı

Öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çıkan tipide mahsur kalan 37 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ta bugün kar yağışı etkili oldu.

Yağışlarla birlikte gelen tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez ve ilçelere bağlı 41 köy yolu kapanırken, Akdere köyüne gittikleri sırada kapanan yolda içindeki 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtarmak için İl Özel İidaresi ekipleri seferber oldu.

İş makinesi ile kara saplanan minibüs, bulunduğu yerden kurtarılarak köye ulaşmaları sağlandı.

EKİPLER ÇABA GÖSTERDİ

Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde ise tipi sebebiyle 5 araç yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin de düştüğü yolda, içlerinde toplam 17 kişinin bulunduğu araçların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

MAKİNELER YOLU AÇTI

Kurtarma çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılan 5 araç, iş makinesinin yolu açmasıyla kara yoluna çıkarıldı.













