Kars'ta arkadaşlarıyla oynayan çocuğa sokak köpeği saldırdı! 40 dikiş atıldı Evlerinin önünde oynayan ana sınıf öğrencisi bir anda saldırıya uğradığı köpeklerin elinden babaannesi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğa 40 dikiş atılmasının ardından taburcu edildi.

DHA

Başıboş köpekler vatandaşa zarar vermeye devam ediyor...

Meydana gelen kaza ve saldırıların ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan onlarca vatandaş ise yaralandı.

Bir yeni olay ise Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi.

Armutlu köyünde yaşayan Aysel-Kenan Karadağ çiftçinin 6 yaşındaki oğulları Harun Karadağ, iki arkadaşı ile birlikte evlerinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğradı.

Babaanne köpeklerden kovmaya çalıştı

Çığlık seslerini duyan babaanne Şahsenem Karadağ, köpekleri uzaklaştırmayı başardı.

Yaralanan çocuk Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

40 dikiş atıldı

Hastanede, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edilen Karadağ'a 40'ın üzerinde dikiş atıldı.

Kuduz tedavisine başlanan Karadağ, taburcu edilerek evine gönderildi.

"Isırdıkları yerler çok acıyor"

Yaşadığı saldırının korkusunu üzerinden atamayan Harun Karadağ şöyle konuştu:

Evin önünde arkadaşlarla oynarken köpekler aniden üzerimize saldırdı. Yere düştüm ve beni ısırmaya başladılar. Çok korktum. Isırdıkları yerler çok acıyor. Artık dışarı çıkmaya korkuyorum.

"Geç kalsam köpekler torunumu öldürürdü"

Torununu kurtaran babaanne Şahsenem Karadağ ise, "Biraz daha geç kalsam köpekler torunumu öldürürdü. O anlar korku filmi gibiydi." dedi.

"Yetkililerden tek isteğimiz köydeki sahipsiz köpeklerin toplatılması"

Torununu Kars Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne götüren dede Zeki Karadağ da şunları söyledi:

Torunum iki arkadaşı ile evin önünde oynarken bir grup köpeğin saldırısına uğramış. İki arkadaşı kaçarken bu kaçamamış ve köpekler tarafından yaralanmış.



Yüzünün yanı sıra vücudunun birçok yerinde yara var. Şimdi parçalanan yüzü için plastik cerrahisine göstereceğiz.



Köyde her çocuk korkudan velisi ile okula gidip, geliyor. Yetkililerden tek isteğimiz köydeki sahipsiz köpeklerin toplatılması

"Saldırıya uğrayan ve bunu duyan çocuklar okula gitmek istemiyor"

Köyde sahipleri tarafından terk edilen köpekler yüzünden çocukların okula gitmeye korktuğunu söyleyen Armutlu Köyü Muhtarı Müdür Kaya şu ifadeleri kullandı: