Kars'ta ayı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

AA
Kars'ın Selim ilçesinde Celal İlhan, ormanlık alanda kuşburnu topladığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Ayı, İlhan'ın yere düşmesinin ardından yavrularıyla olay yerinden uzaklaştı.
Durumu ağır
Ayının darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve ağır yaralanan İlhan, sağlık ekiplerinde Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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