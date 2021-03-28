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    Kars'ta bisikleti sayesinde ölümden kurtuldu

    Tipiye yakalanan bisikletli, donmak üzereyken son anda İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Bisikletçinin hayatını yol kenarında bıraktığı ‘bisiklet’ kurtardı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 09:36
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    Kars'ta bisikleti sayesinde ölümden kurtuldu

    Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan Ömer Töremen, Iğdır’dan Kars’a gelirken Digor-Dağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı.

    Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, kendisi tipiden korunmak için menfeze girdi.

    Bölgede etkili olan tipi dolayısıyla yol açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yok kenarında bulunan bisikleti fark etti.

    DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

    Araçtan inen ekipler, “kimse var mı” diye seslenerek donmak üzere olan Töremen’i buldu.

    Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ömer Töremen, önce bisikletinin araca yüklenmesine yardım etti. Ardından da İl Özel İdaresi ekiplerinin aracına bindirildi.

    Kars’ta donmak üzere olan bisikletçi son anda kurtarıldı VİDEO

    BİSİKLETİ SAYESİNDE KURTULDU

    Ekiplerin dikkatiyle yol kenarına bırakılan bisiklet fark edilmeseydi Töremen donma tehlikesiyle baş başa kalacaktı.

    Araçla Digor’a götürülen Töremen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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