Kars'ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü
AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyünde çiftçilik yapan 32 yaşındaki Emrullah Apar, hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada saldırısına uğradı.

Apar’ı görenler, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Boynuz darbelerine maruz kaldı

Köye gelen sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Otopsi yapılacak

Öte yandan genç adamın cenazesi, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.