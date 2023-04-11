Kars'ta boğa saldırısına uğrayan çiftçi öldü

AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyünde çiftçilik yapan 32 yaşındaki Emrullah Apar, hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.
Apar’ı görenler, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Boynuz darbelerine maruz kaldı
Köye gelen sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Otopsi yapılacak
Öte yandan genç adamın cenazesi, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.