Bozayılar, yiyecek bulabilmek için kayak merkezlerinin yakınlarındaki çöp konteynerlerine geldi. Deniz Demir isimli bir kadın, ayılardan birine ‘Bebiş’ adını verip selfie çekti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ormanlarda yaşayan ayılar, kayak merkezlerinin yakınlarındaki çöp konteynerlerinde gece saatlerinde yiyecek aradı.

Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki otelin yöneticisi Deniz Demir, yiyecek arayan bozayılardan birine yaklaşık 10 metre yaklaşarak kamerasını açtı.

Demir, ‘Bebiş’ adını verdiği ayı ile selfie çekti.

"BÜYÜK HEYECAN VERİYOR"

Ayıların, oteller bölgesinde ve ilçe merkezinde sık sık görüldüğünü belirten Deniz Demir, "Bu yavru bozayı geçen yıl doğdu. Annesi ile buraya geliyordu. Şimdi tek geziyor. Adını 'Bebiş' koydum. Zaman zaman otelin camından, bazen de yanına giderek kendisini izliyorum. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Geçen yıl da birkaç kez selfie çekmiştim. Birkaç saniyeliğine sırtınızı dönüp selfie çekmek büyük bir heyecan veriyor.” ifadelerini kullandı.

Kars’ta, bozayıya ‘Bebiş’ adını verip selfie çekti VİDEO

