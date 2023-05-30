Kars'ta çöken ahır enkazında kalan çift kurtarılamadı İneklerine yem vermek için ahıra giren çift dehşeti yaşadı. Çift, yağış sonrasında çöken ahırda cansız halde bulundu.

DHA

Kars'ın merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 200 nüfuslu Hacıhalil köyünde, Yeter Kençi ve Bey Kençi çiftinin evlerinin yanındaki toprak damlı ahır, son bir haftadır bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çöktü.

Bu sırada ineklerine yem vermek için ahırda bulunan Kençi çifti, enkaz altında kaldı.

Olay yerinde can verdiler

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kençi çiftinin cansız bedenlerine ulaştı.

Ahırdaki 4 inekten 2’sinin de öldüğü belirlendi. Ekipler ahırdaki 2 inek ile 8 tavuğu ise sağ çıkardı.

Kençi çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

"Çiftin 7 çocuğu var"

Hacıhalil köyü muhtarı Hasan Karslı, "Kençi çifti ahırdaki havanlarına yem verirken toprağın ağırlaşması sonucu çökmüş ve bu sırada ikisi toprak altında kalmış. Çok üzgünüz. Çiftin 7 çocuğu var ama hepsi başka illerde yaşıyor." diye konuştu.