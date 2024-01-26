Kars'ta düzensiz göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı Kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 24 göçmen yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Ekiplere teslim edilen göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

DHA

Düzensiz göçmenle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililerin düzenlediği operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.

Son olarak yapılan operasyon Kars'ta gerçekleştirildi.

24 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, yurda yasa dışı yollarla giren bir grup düzensiz göçmenin il merkezine yürüdüğü tespit edildi.

Civarda arama yapan polis ekipleri, menfeze saklanan 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Sınır dışı edilecekler

Jandarma ekiplerine teslim edilen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Yetkililer, göçmenlerin barınmalarına imkan sağlayan organizatörlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)