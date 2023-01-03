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- Kars'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı
Kars'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı
Sarıkamış'ta ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
- 03.01.2023 - 15:05
- Güncelleme : 03.01.2023 - 15:07
Ehliyet sınavına girenlerin hazırladıkları kopya düzenekleri son dönemde sık sık gündeme geliyor.
Yeni vaka Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşandı.
DHA'nın haberine göre E-Sınav Merkezi'ndeki ehliyet sınavına giren K.S.’nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi.
Kopyacı gözaltına alındı
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.’nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan K.S. hakkında, 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.