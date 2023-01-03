Petrol
84.98
-1.08%
Euro
19.7817
-0.90%
Dolar
18.7369
0.13%
Altın
1.105
0.74%
Borsa
5628
0.00%
Bitcoin
317.290
-0.42%
BTXN Coin
6.89
12.76%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kars'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı

    Sarıkamış'ta ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
    • 03.01.2023 - 15:05
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı

    Ehliyet sınavına girenlerin hazırladıkları kopya düzenekleri son dönemde sık sık gündeme geliyor.

    Yeni vaka Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşandı.

    DHA'nın haberine göre E-Sınav Merkezi'ndeki ehliyet sınavına giren K.S.’nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi.

    Kopyacı gözaltına alındı

    Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.’nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.

    Gözaltına alınan K.S. hakkında, 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kars ta ehliyet sınavında kopya düzeneği yakalandı #1


    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Manavgat yangınını çıkaran 14 yaşındaki sanık 7 yıl hapis cezası aldı
    3. Sayfa

    Manavgat yangınını çıkaran 14 yaşındaki sanık 7 yıl hapis cezası aldı

    İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı
    3. Sayfa

    İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı

    Görüş Bildir