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    Kars'ta hastanenin dış cephesi, fırtınayla birlikte uçtu

    Saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtınanın ardından devlet hastanesinin dış duvarındaki cephesi yerinden söküldü. Polis, çevredekiler için önlem aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:38
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    Kars'ta hastanenin dış cephesi, fırtınayla birlikte uçtu

    Kars, son günlerde rüzgarlı havanın hakimiyeti altında olumsuz hava şartlarından etkileniyor.

    Bugün saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtınada, birçok nota zarara uğradı.

    Kars- Erzurum kara yolu üzerine 2015 yılında yapılarak hizmete açılan 256 yatak kapasiteli, 5 katlı Harakani Devlet Hastanesi'nin yapılan dış cephe kaplaması fırtınaya dayanamadı.

    Fırtınada yerinden koptu

    Hastanenin sactan yapılan dış cephe kaplaması, saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile hastane yönetimi, hasta yakınları ve vatandaşları çatı altında durmamaları konusunda sık sık uyardı.

    Kar yağışı uyarısı yapıldı

    DHA'nın aktarımına göre; Meteoroloji Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının başlayacağı belirtilerek şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Kars ta hastanenin dış cephesi, fırtınayla birlikte uçtu #1

    Kars ta hastanenin dış cephesi, fırtınayla birlikte uçtu #2

    Kars ta hastanenin dış cephesi, fırtınayla birlikte uçtu #3

    Kars ta hastanenin dış cephesi, fırtınayla birlikte uçtu #4


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