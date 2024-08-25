Kars'ta hortum evlerin çatılarını uçurdu Azat köyünde oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Azat köyünde öğle saatlerinde hortum çıkarken, ortalık tozla kaplandı.

Bazı ev, ahır ve garajların çatıları uçarken, köylüler ise büyük panik yaşadı.

"ORATLIĞI KARA BULUTLAR KAPLADI"

Paniğe neden olan hortum sonrası yaşananları cep telefonlarının kamerasıyla kaydeden köylüler, "Çok korkunçtu. Yerden yükselen hortum gökyüzünde bulutlarla birleşti. Ortalığı kara bulutlar kapladı. Hortum gücünün yettiği her şeyi metrelerce havaya savurdu. Çok şükür can kaybımız yok.

Evlerden kopan çatılar metrelerce uzaklıktaki kara yolunun kapanmasına neden oldu. Yağmur ve fırtınanın dinmesinden sonra çatıları yoldan kaldırdık" diye konuştu.

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK

Öte yandan, kent merkezinde de yağış etkili oldu. Ani bastıran yağmur nedeniyle sokağa hazırlıksız çıkanlar, çatı saçaklarının altına ya da AVM'lere girerek yağmurun dinmesini bekledi.

Esnaf ise sel korkusu nedeniyle elinde fırça ile iş yerlerinin önünde nöbet tuttu. Bazı esnaf, gelen suları süpürerek caddeye yönlendirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)