Kars’ta hortum kamerada

Yağmur öncesi Tekneli köyü üzerinde oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Hortum anları cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars’ta meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

HORTUM KAMERADA

Köyün hemen üstünden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

Kars’ta meydana gelen hortum nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kars’ta hortum anı kamerada VİDEO





