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    Kars’ta jandarma 14 yıllık cinayeti çözdü

    14 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan adamın katil zanlısı eşi ve kızı çıktı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan anne ve kızı "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 27.12.2022 - 21:51
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    Kars’ta jandarma 14 yıllık cinayeti çözdü

    Kars'ın Digor ilçesinde14 yıl önce kaybolan Şahmettin Baykız'ın öldürülüp evinin bahçesine gömülmesi olayına ilişkin olarak Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma çerçevesinde il merkezi, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Katil eşi ve kızı çıktı

    İHA'nın haberine göre jandarmadaki işlemlere tamamlanan 14 şüpheli Digor’da güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Şahmettin Baykız'ın eşi İ.B. (71) ile kızı E.B. (36) çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Kars’ta jandarma 14 yıllık cinayeti çözdü #1


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