İHA'lar, görevleri boyunca havada 1,5 saat kalarak, 45 kilometrelik alanda tarama yapıyor. Böylece kaçak elektrik kullanılan yerler belirleniyor.

Kaçak elektrik kullanımına karşı Kars'ta insansız hava araçları (İHA) devreye alındı.

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü envartarindeki İHA, hem kaçak elektrik kullanımının önüne geçiyor hem de elektrik şirketinin saha etüt çalışmalarında kullanılıyor.

Çalışma kapsamında köy havadan termal kamerayla tarandı.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ŞİRKETLERİ ARASINDA BİR İLK

Kars İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, “Keşif gözetleme operasyonlarıyla askeri alanda ülkemizi dünyada üstünlük sağlayan insansız hava araçları (İHA) son yıllarda sivil alanlarda da kullanılmaya başlandı. Şirketimiz ülkemizde elektrik dağıtım şirketleri arasında ilk olarak envanterimize kattığımız İHA ile projeli tesis çalışmalarında, saha etüt çalışmalarında kullanıyoruz. 90 dakika havada kalma, 45 kilometrelik bir alanda uçabilme yeteneğine sahip İHA’mızla günlerce sürecek olan çalışmalarımızı artık dakikalar içerisinde bitiriyoruz.” dedi.

Kars'ta kaçak elektrik kullanımına karşı İHA'lı önlem ViDEO





"KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINI ENGELLEYEREK..."

Yüksek teknolojiyle donatılmış termal kameralı İHA ile köyler ve yerleşim alanları üzerinde uçarak kaçak elektrik kullanımının önüne geçtiklerini ifade eden İsabeyoğlu, “İHA’mızın yüksek teknolojiyle donatılmış olduğu termal kameralarla köyler üzerinde veya yerleşim alanları üzerinde yaptığımız uçuşlarla kaçak elektrik kullanımı yapan müşterilerimizi tespit etme olanağımız oluyor ve bizi çok büyük bir oranda rahatlatıyor. Kaçak elektrik kullanımını engelleyerek müşterilerimize kaliteli elektrik hizmeti sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.



