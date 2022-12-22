- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kars'ta kaçak göçmenleri taşıyan araç durduruldu
Kars'ta kaçak göçmenleri taşıyan araç durduruldu
Şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik otomobilde, 13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Araçta 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- 22.12.2022 - 12:07
- Güncelleme : 22.12.2022 - 13:36
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan kontrolde, 3’ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.
Uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
Araçta yapılan aramada, 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü
13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.