Kars’ta kadın kıyafetiyle gezen erkek aranıyor Kadın kıyafeti giyen ve sokaklarda dolaşan erkek iddiası, polisi harekete geçirdi. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kars’ın Halitpaşa Mahallesi’nde 2 gün önce bir erkeğin kadın kıyafeti giydiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mahallede bulunan inşaat malzemelerinin yanında üstünü değiştirirken polisi fark eden şüpheli, olay yerinde eşyalarını bırakarak kaçtı.

Bu sabah 06.30 sıralarında yine Bayram Tanrıverdi Caddesi’nden Anıl Sokak’a doğru giden ve aynı şahıs olduğu iddia edilen kişiyi gören mahalle sakinleri, büyük tedirginlik yaşadı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyerek, “Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek, kadın elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30’da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez.” dedi.