Kars'ta kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücülerinin durumu ağır Kağızman'da seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücülerin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İHA Kars Kağızman'da korkunç bir kaza yaşandı. Şahindere Mahallesi, Üniversite Yolu üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halindeki K.D. idaresindeki 16 ASF 088 plakalı motosiklet ile M.N. idaresindeki 36 AAC 721 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler yola savruldu Çarpışmanın şiddetiyle her 2 sürücü ve motosikletler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumları kritik Hastanede tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet kazası ile ilgili tahkikat başlatıldı.