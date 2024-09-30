Kars'ta karısını kurşunladı: 7 aylık bebek öksüz kaldı Susuz ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını kurşunlayarak ölümüne sebep oldu.

AA

Kars'ın Susuz ilçesinde karı koca kavgasının sonu kanlı bitti.

Büyük Çatak köyünde yaşayan 30 yaşındaki D.M, kısa bir süre önce evlendiği 18 yaşındaki eşi Sıla M. ile bazı sorunlar yaşıyordu.

Evde olduğu sırada eşiyle tekrar kavga eden D.M., silahla eşi Sıla M.'yi vurdu.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesi ve çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

7 AYLIK BEBEKLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sıla M'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin 7 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)