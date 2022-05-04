Kars'ta kaybolan çocuk 67 saat sonra uyurken bulundu

Kuzenleri ile hayvan otlatmaya gittiği yayladan dönerken kaybolan çocuk, 67 saat sonra çoban tarafından uyurken bulundu.

Kars, Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile hayvan otlatmak için yaylaya gitti.

DHA'nın haberine göre, öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, saat 17.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi.

Tarık'ı bulmak için çalışma başlatan AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri, araziler ile çevre köyler Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli’de ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Kaya dibinde uyurken bulundu

Camilerden de anonslar yapılarak köylüler bilgilendirildi. Arama çalışmalarına yöre halkı da destek verdi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken bugün saat 12.00 sıralarında Tarık'tan sevindiren haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyünün yaylasında bir çoban, kaya dibinde uyuyan çocuğu fark etti.

Çocuğu bulan çoban, aileye video gönderdi

Çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen çoban, videoyu jandarmaya ulaştırdı. Video aileye izlettirildi. Aile, görüntülerdeki çocuğun oğulları Tarık olduğunu teşhis etti.

Jandarmayla birlikte yaylaya giden aile, büyük sevinç yaşarken, oğullarını bulan çobana teşekkür etti.

Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tarık Altun, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





















