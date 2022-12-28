Kars'ta kayıp eşini öldürmekten tutuklanan kadın ve kızı suçlamayı reddetti

14 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunulan Şahmettin Baykız'ın öldürüldüğü belirlendi. Baykız'ın ölümüyle ilgili tutuklanan, eşi İpek ve kızı Eda Baykız'ın ifadeleri ortaya çıktı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dolaylı köyünde yaşayan Şahmettin Baykız, 14 yıl önce kayboldu.

Ailesi, 2008 yılında kayıp ihbarı yapan Baykız, bulunamadı. 2016'da Baykız'ın yaşadığı evin bahçesinin duvarında bulunan ve insana ait olduğu belirlenen kemikler, adil tıp kurumuna gönderildi.

Öldürüldüğü ortaya çıktı

İncelemede kemiklerin, 2008'de kaybolduğu bildirilen Şahmettin Baykız'a ait olduğu tespit edildi.

Baykız'ın cinayete kurban gittiğinin belirlenmesiyle, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşi ve kızı tutuklandı

Yaklaşık 6 yıl süren soruşturma sonunda, Baykız'ın eşi İpek (71) ile kızı Eda Baykız'ın (36) da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonucu adliyeye çıkarılan 14 şüpheliden 12'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, İpek Baykız ile kızı Eda Baykız, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Digor Adliyesi'nde tutuklanan İpek ve Eda Baykız'ın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

"Kemiklerin kime ait olduğunu bilmiyordum"

İpek Baykız, kızı Eda'nın kemikleri duvarda bulduğunu belirterek, "Kızım, duvarda kemikleri bulduğunu bana söyledi. Ben de kemikleri poşete koydum ve daha sonra durumu jandarmaya bildirdim.

Köye gelen jandarma, benden kemikleri teslim aldı. Benim kocamın ölümüyle hiçbir alakam yoktur. Kemiklerin de kime ait olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum." dedi.

"Cinayetle benim bir alakam yoktur"

DHA'nın haberine göre; Eda Baykız ise ifadesinde şunları söyledi:

"Kemikleri, evin bahçe duvarında ben bularak anneme söyledim. Annem de kemikleri poşete koyarak jandarmaya bilgi verdi. Kriminal sonuçlar çıkana kadar kemiklerin babama ait olduğunu bilmiyordum. Cinayetle benim bir alakam yoktur. Babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Ben suçsuzum."