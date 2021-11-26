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    Kars'ta kız öğrenciler parkta kavga etti

    Okuldan çıkan lise öğrencileri kavga etmeye başladı. Arkadaşları ise ıslık ve alkışlarla kavgayı destekledi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 16:58
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    Kars'ta kız öğrenciler parkta kavga etti

    Kars'ta yaşanan olayda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğle saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.

    KAVGA ÇIKTI

    Bir grup öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

    KAVGAYI ALKIŞLADILAR

    Dakikalarca kavga eden öğrencileri, diğer arkadaşları araya girerek ayırdı.

    Bazı öğrencilerin, alkışlarla, ıslıklarla tarafları desteklediği görüldü.

    O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kars'ta kız öğrenciler parkta kavga etti

    Kars ta kız öğrenciler parkta kavga etti #1

    Kars ta kız öğrenciler parkta kavga etti #2

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