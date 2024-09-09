Kars'ta minibüs hayvan sürüsüne çarptı Karadağ Mahallesi'nde minibüs büyükbaş hayvan sürüsüne daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 5 hayvan telef oldu.

İHA

Kars'ın Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Ardahan istikametinden Kars'a seyir halindeki minibüs, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Karanlık yolda hayvanları fark etmeyen sürücü ise neye uğradığını şaşırdı.

5 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Başıboş halde otobana çıkan sürünün sebep olduğu kazada, araç içerisinde bulunan 2 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Karayolunu kullanan sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Telef olan 5 büyükbaş hayvan ise karayolundan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)