Kars'ta minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı Kars’ta minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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İHA

Kars-Ardahan kara yolunda Kars’tan Susuz istikametine seyir halindeki minibüs ile saman yüklü kamyon Kars-Ardahan çevre yolu kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki yolcular yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan T.Ç., E.A., G.A. ve D.Ç.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)