Kaldıkları otel odasında sahte içki ürettikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kars’ta sahte içki üretimi yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kent dışından gelerek otelde kalan M.D. ve Ö.K. isimli şahısların şüphe çekmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürdükleri belirlenince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BASKIN YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlen operasyon kapsamında, otel odasına baskın yapıldı.

2 kişi suçüstü yakalandı.

Kars’ta, otel odasını sahte içki imalathanesine çeviren şahıslar yakalandı VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi ve içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.