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    Kars'ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi

    Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde belgesel gösteriminin yapıldığı oteldeki salonun asma tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişi tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
    • 08.01.2023 - 09:49
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    Kars'ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi

    Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesinde bir otelde dün akşam 'Sarıkamış Belgeseli'nin gösterimi yapıldı.

    Çok sayıda davetlinin katıldığı gala gecesinde otelin asma tavanı çöktü.

    Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından göçükten çıkarılan 10 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken enkazdan çıkarılan 22 kişi de kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye müracaat etti.

    Büyük bölümü ayakta tedavi edildi

    Büyük bir bölümü ayakta tedavi edilen yaralılar, taburcu edilerek evlerine gönderildi.

    "Hastanelerimizde yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır"

    DHA'nın haberine göre, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kars Valisi Türker Öksüz, "Dün akşam saatlerinde Sarıkamış ilçemizde meydana gelen olayda yaralanan 32 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiş olup sağlık kuruluşlarımızda olay ile alakalı yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır." dedi.

    Kars ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi #1

    Kars ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi #2

    Kars ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi #3

    Kars ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi #4

    Kars ta otelin otel tavanının çökmesiyle yaralanan 32 kişi taburcu edildi #5


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