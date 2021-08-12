Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı öldü

Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçe merkezine inen bozayı, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçe merkezine yiyecek bulmak için inen bozayıya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan ayı kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

KEPÇE YARDIMI İLE KALDIRILDI

Polis, kazanın meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından bir süre sonra ölen yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ayıyı, kepçe yardımı ile kaza yerinden kaldırdı.

“AYI CANLIYKEN MÜDAHALE EDİLMEDİ”

Kazayı gören ve ayının kurtarılması için büyük çaba veren Deniz Demir, "İlçe merkezinden kayak merkezindeki otele giderken hemen önümüzde giden bir otomobilin ayıya çarptığını gördüm. Ayı kanlar içinde kalmış, arka ayakları büyük hasar gördüğü için gidemiyordu. Hemen Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdim. Ayı canlıyken müdahale edilmedi. Milli Parklar çok hızlı bir şekilde geldi ama ağır yaralanan ayı telef oldu. Bu ayının da diğer ayılar gibi yiyecek bulmak için ilçe merkezine geldiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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