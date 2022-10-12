Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, otomobilin tavan lambasındaki zuladan 453,76 gram metamfetamin çıktı. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kars’ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis, 7 ev ve bir otomobilde arama yaptı.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; narkotik polisinin otomobildeki detaylı aramasında, tavan lambasındaki zulaya gizlenmiş halde 453,76 gram metamfetamin bulundu.

Evlerde, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 660 lira para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 56 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kars’ta, otomobilin tavan lambasından metamfetamin çıktı VİDEO

