Kars'ta sağanak hayatı durma noktasına getirdi Meteoroloji uyarılarıyla beklenen yağış, sokakları göle çevirdi. İş yerlerinin bodrum katları su basarken yüksek kesimlerdeki tarım arazileri zarar gördü.

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İHA

Meteoroloji, Kars'a sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Kentte öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Yağışın durmasını beklediler

Sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, doludan kaçan vatandaşlar, araçlarını petrol istasyonlarına çekerek dolu yağışının durmasını bekledi.

İnönü Caddesi’nde ise sağanak yağmur sonrası kanalizasyon şebekesi tıkandı, kanalizasyon bacalarından su dışarıya su çıktı.

İş yerlerini su bastı

Sağanak yağmurdan en çok vatandaşlar ve iş yeri sahipleri etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanırken, iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu.

Yüksek kesimlerde etkili olan dolu ise ekili arazilere zarar verdi. Kars’ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.