Kars'ta sağanak yağış! Caddeler göle döndü Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Kars’ta dolu ve sağanak yağış sonrası caddeler göle dönerken, araçlar ise ilerlemekte zorluk çekti. Ayrıca bazı iş yerlerini de su bastı.

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteroloji'nin uyarılar yaptığı kentte dolu ve sağanak bugün bir kez daha yüzünü gösterdi.

İl öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu kısa süre de cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı

Sular altında kalan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karşıdan karşıya geçen vatandaşlar ise ıslandı.

Şiddetli yağış ve dolunun etkili olduğu Kars’ta yüksek kesimlerde yağan dolu ekili alanlara da zarar verdi.

Yağmur sularında iş yerleri de nasibini aldı. Caddelerin sular altında kaldığı Kars’ta iş yerlerinin bodrumlarına su doldu. İş yeri sahipleri bodrumlarına dolan suyun çekilmesi için itfaiye ekiplerini aradı.

Kars’ta yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.