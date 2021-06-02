Kars’ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

190 litre sahte içki ve 15 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ve kaçak içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda önceden bilgileri elde edilen Ö.K. ve M.D. takibe alındı.

190 LİTRE SAHTE ALKOL BULUNDU

Takibe alınan şüphelilere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi, sahte içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüpheli Ö.K. ile M.D. ise İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan iki şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.