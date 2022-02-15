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- Kars'ta sahte yol izin belgeli 15 kaçak göçmen yakalandı
Kars'ta sahte yol izin belgeli 15 kaçak göçmen yakalandı
2 ve 3'erli gruplar halinde şehir merkezine giden Afganistanlı 15 kaçak göçmen, sahte yol izin belgesiyle yakalanarak denetime alındı.
- DHA
- 15.02.2022 - 17:09
- Güncelleme : 15.02.2022 - 17:14
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadelesine devam ediyor.
Ekipler, Paşaçayırı Mahallesi'nde 2 ve 3'erli gruplar halinde dolaşan kaçak göçmenleri durdurarak arama yaptı.
SAHTE YOL İZİN BELGESİYLE YAKALANDI
Afganistan uyruklu göçmenlerin üzerinde sahte olduğu belirlenen Isparta Valiliği'ne ait yol izin belgesi ele geçirildi. 15 kaçak göçmen, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere minibüsle Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.