Kars'ta şarampole uçan yolcu otobüsündeki yaralı yolcu o anları anlattı: Şoför uyuyakaldı

DHA

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde pazar günü can pazarı yaşandı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole uçtu.

Murat Yıldız yönetimindeki otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilirken, yaralılardan 11'i tedavilerinin ardından taburcu oldu.

1'i yoğun bakım olmak üzere 11 yaralının ise tedavileri sürüyor.

Ankara'dan annesi ve yeğenleriyle Kars'a gelmek için otobüse bindiğini ifade eden Sinan Kırıktaş, kaza anını anlattı.

Otobüs şoförünün uyuduğunu söyleyen Kırıktaş, şu ifadeleri kullandı:

En önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3... 8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuyakaldı. Bir anda ağabey, ağabey dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ncı taklada ben camdan fırladım. İlkinde yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpıp cam patlayınca sağ bileğimle tutmayı bıraktım yavaşça, ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi.



Onun dışındakiler de peyderpey biz rampanın aşağısına kadar gittik. Buna da şükür iyiyiz yani. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk. Hatırlamıyorum, o takladan sonra gözlerim kamaştı, gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum. Annemin kaburgasında kırık var, ufak tefek ağrıları var iyi ama çok şükür, o kurtuldu. Kardeşimin çocuğunun biri kurtuldu. Biri de üniversite hastanesinde kolunda ve sağ bacağında kırık var. Benim de sağ omuzunda kırıklar var.