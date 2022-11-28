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- Kars'ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü
Kars'ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü
Bir kadının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'Beni bul' notu ile paylaşan adam, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.
- 28.11.2022 - 16:05
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı.
Ozan Demir, çektiği bir kadının fotoğrafını 'Beni bul' notu ile sosyal medyadan paylaştı.
Paylaşımı gören kadının yakınları ile Ozan Demir arasında tartışma çıktı.
Nabızların yükseldiği tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga dönüşürken Demir, kardeşi ve Ferdi K. yaralandı.
Yaralı hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ozan Demir, yolda hayatını kaybetti.
Demir'in cenazesi, otopsi sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
Soruşturma devam ediyor
DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.