Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kars'ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü

Kars'ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü

Bir kadının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'Beni bul' notu ile paylaşan adam, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.