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    Kars'ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü

    Bir kadının fotoğrafını çekip, sosyal medyadan 'Beni bul' notu ile paylaşan adam, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.
    • 28.11.2022 - 16:05
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    Kars'ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü

    Kars'ın Selim ilçesine bağlı Akyar köyünde akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı.

    Ozan Demir, çektiği bir kadının fotoğrafını 'Beni bul' notu ile sosyal medyadan paylaştı.

    Paylaşımı gören kadının yakınları ile Ozan Demir arasında tartışma çıktı.

    Nabızların yükseldiği tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga dönüşürken Demir, kardeşi ve Ferdi K. yaralandı.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ozan Demir, yolda hayatını kaybetti.

    Demir'in cenazesi, otopsi sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

    Soruşturma devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Kars ta sosyal medyada bir kadını beni bul notuyla paylaşan adam öldü #1

     

     


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