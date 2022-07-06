Kars’ta tacizcisini öldüren lise öğrencisi, ilk duruşmada tahliye edildi

3 yıldır taciz edildiği gerekçesiyle Birdal Doğan isimli şahsı babasının silahı ile öldüren Azra Erdağ, ilk duruşmada tahliye edildi. Erdağ, “Susmayın, başıma gelen sizlerin de başına gelmesin" dedi.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra Erdağ (18), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan geldi.

İddiaya göre Azra Erdağ'a, "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım." dedi.

Bu sözler üzerine Erdağ, 3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan'ı, babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurarak ölümüne neden oldu.

Olay sonrasında tutuklanan Azra Erdağ hakkında, 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İHA’nın haberine göre; dün ilk kez hakim karşısına çıkan Azra Erdağ, Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yaptı.

“Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum”

Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini söyleyen Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. O....u olacaksın. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum.

“Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım”

O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.”

İlk duruşmada tahliye sevinci

Mahkeme heyeti, ‘haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında’ cinayetin işlendiğini, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ’nin dosya kapsamı itibarı ili aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Azra Erdağ’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 3 Kasım’a ertelenirken, tutuksuz yargılanacak Azra’nın yakınları tahliye kararı üzerine sevinç gözyaşları döktü.

“3 yıl fiziki takip ve tacize maruz kaldım”

Azra Erdağ, tek hayalinin okuyup bir hukukçu olmak olduğunu, ancak Birdal Doğan yüzünden çok zor günler geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 yıl fiziki takip ve tacize maruz kaldım. Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların yaptığımı yapmasını istemiyorum.

“Siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir”

Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Yaşadığım olayları yaşayan kim varsa polise gitsin, çünkü siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir. Okulda olmam gerekirken cezaevine düştüm. Her insanın başına bu tarz olay gelebilir, kendinizi savunun, ailenizle yaşadığınız olayları paylaşın.

“Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi”

Okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldım, derslerimden geri kaldım. Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım, bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk okuyarak benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum. Hakım, savcı ya da avukat olarak bu meslekte yer almak istiyorum.”