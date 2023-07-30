Kars'ta taksiye silahlı saldırı: 3 kardeşten biri öldü Kars'ta taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu 3 kardeşten biri hayatını kaybederken diğer iki kardeş ile taksi sürücüsü yaralandı.

AA Kars merkez Subatan Mahallesi'nde üç kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araç içerisindeki Ö.B., N.A.B., F.B. kardeşler yaralandı, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden biri yaşamını yitirdi Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.