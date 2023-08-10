Kars'ta tankerden boşaltılan sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı
DHA

Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde bünyesine ait asfalt tesisinde Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı.

Sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya, Hakan Suekinci ve Saldıray Özşimşek'in üzerine sıçradı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ta tankerden boşaltılan sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı

Tedavisi sürüyor

1 çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisi sürüyor.