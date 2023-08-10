Kars'ta tankerden boşaltılan sıcak zift işçilerin üzerine sıçradı: 3 ağır yaralı

DHA
Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde belediye bünyesine ait asfalt tesisinde Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı.
Sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya, Hakan Suekinci ve Saldıray Özşimşek'in üzerine sıçradı.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi sürüyor
1 çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisi sürüyor.