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- Kars'ta, tren raylarını çalanlara operasyon: 4 gözaltı
Kars'ta, tren raylarını çalanlara operasyon: 4 gözaltı
Tren hattının kullanılmayan bölümünden rayları çalan 4 kişi, JASAT tarafından yakalandı. Çalınan raylar, TCDD yetkililerine teslim edildi.
- 25.04.2022 - 17:52
- Güncelleme : 25.04.2022 - 18:00
Kars'ın Akyaka ilçesinde TCDD görevlileri, Kars-Akkaya tren hattında kullanılmayan bölümündeki rayların parlanarak çalındığını görünce, durum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tren raylarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. AA’nın haberine göre; yapılan çalışma sonuç verdi.
JASAT personeli suçüstü yakaladı
Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personeli tarafından suçüstü yakalandı. A.K.’nin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada, olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.
Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.