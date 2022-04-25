Petrol
99.58
-6.19%
Euro
15.82
-0.62%
Dolar
14.78
0.24%
Altın
900.43
-1.66%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
580.185
-1.38%
BTXN Coin
20.75
-19.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Kars'ta, tren raylarını çalanlara operasyon: 4 gözaltı

    Tren hattının kullanılmayan bölümünden rayları çalan 4 kişi, JASAT tarafından yakalandı. Çalınan raylar, TCDD yetkililerine teslim edildi.
    • 25.04.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta, tren raylarını çalanlara operasyon: 4 gözaltı

    Kars'ın Akyaka ilçesinde TCDD görevlileri, Kars-Akkaya tren hattında kullanılmayan bölümündeki rayların parlanarak çalındığını görünce, durum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Tren raylarının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. AA’nın haberine göre; yapılan çalışma sonuç verdi.

    JASAT personeli suçüstü yakaladı

    Bölgeye gelip rayları sökerek çalmak isteyen A.K, JASAT personeli tarafından suçüstü yakalandı. A.K.’nin ifadesinden yola çıkarak genişletilen soruşturmada, olaya karışan 3 kişi daha gözaltına alındı.

    Zanlılardan ele geçirilen ve tren hattından çalındığı belirlenen raylar ise TCDD görevlilerine teslim edildi.

    Kars ta, tren raylarını çalanlara operasyon: 4 gözaltı #1


    İlginizi Çekebilir

    Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum
    Futbol

    Mesut Özil: Hayal kırıklığı yaşıyorum

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Torrent: İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim
    Futbol

    Torrent: İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim

    Görüş Bildir