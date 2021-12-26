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- Kars'taki Susuz Şelalesi dondu
Kars'taki Susuz Şelalesi dondu
Soğuk hava nedeniyle 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi buz kesti.
- AA
- 26.12.2021 - 12:01
- Güncelleme : 26.12.2021 - 12:58
Soğuk hava, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Kars'ta, dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.
SUSUZ ŞELALESİ BUZLA KAPLANDI
Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 15 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi de soğukların etkisiyle tamamen dondu.
Bölge halkının "Su uçan" olarak adlandırdığı şelalenin buzla kaplanan görüntüsü, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.
"AKARSI, NEHİRLER BUZ KESTİ"
Vatandaşlardan Adem Alp, kentte dondurucu soğukların etkili olduğunu belirtti.
Alp, "Kars-Ardahan kara yolundaki Susuz Şelalesi buzla kaplandı. Son günlerde Kars'ta soğuk hava hüküm sürüyor, akarsu, nehirler buz kesti." diye konuştu.